A segunda edição da rubrica 'Craque de Família' do Fama ao Minuto dá-lhe a conhecer um curioso detalhe sobre a vida privada do guarda-redes do Benfica. Maryna Halanan, a musa de Anatoliy Trubin, e o próprio jogador chegaram a Portugal em agosto do ano passado, em virtude da transferência que o fez mudar-se do Shakhtar Donetsk para o clube encarnado. E o casal, poucos meses depois, já tem pelo nosso país um carinho muito especial.

Tão especial que Trubin parece cada vez mais firme nas 'redes' do emblema da águia, onde já agarrou com 'unhas e dentes' a titularidade. Ao perceber que é em Portugal que, ao que tudo indica, os dois passarão os próximos anos, Maryna decidiu investir no nosso país e é em Lisboa que tem o seu novo negócio: um salão de beleza para homens e mulheres.

O Double Space promete aos clientes muita qualidade e um serviço exclusivo, o que ajuda a justificar alguns dos preços mais elevados. Fazer unhas de gel, por exemplo, pode custar-lhe 45 euros, valor que ascende aos 70 euros caso queira acrescentar uma extensão. Já um corte de cabelo e barba para homens tem o valor de 48 euros. O salão oferece ainda serviços relaxantes e peelings.

Um dado curioso relacionado com este espaço tem que ver com a proximidade que o mesmo tem do Estádio da Luz. Os dois locais estão separados por apenas quatro quilómetros, com o salão a poder ser encontrado na Estrada de Benfica, número 706. Já as reservas podem ser feitas através do site oficial.

É no Instagram que Maryna Halahan tem vindo a promover este novo negócio. A companheira de Trubin mostra-se várias vezes no interior do salão e ainda no início deste mês de março disse estar a viver "dias bonitos" com este desafio.

Maryna tem 10 mil seguidores nesta rede social e é sempre muito elogiada pela sua beleza. A empresária e Trubin ainda não têm filhos, o que poderá passar a fazer parte dos planos do casal muito em breve, talvez quando o negócio já estiver estabilizado.

O guarda-redes, como já mencionámos, jogava na Ucrânia antes de se ter mudado para Portugal. Já por cá, mais precisamente na Praça Dom Pedro IV, em Lisboa, participou numa manifestação de apoio ao seu país, organizada pela Associação dos Ucranianos em Portugal, no passado mês de fevereiro.

