Grimes abriu um processo judicial contra Elon Musk relacionado com os três filhos do casal.

Claire Boucher, seu nome verdadeiro, iniciou uma "petição para estabelecer uma relação parental" no passado dia 29 de setembro, no tribunal da Califórnia, adianta o Page Six.

O pedido pretende que o tribunal identifique os pais legais de uma criança quando estes não são casados.

A artista dos Genesis pede ainda apoio financeiro e direitos na custódia das crianças.

Grimes, de 35 anos, e Musk, de 52, começaram a namorar em 2018, mantendo-se juntos até 2021, ano em que se separaram após várias idas e vindas.

A artista canadiana deu à luz o primeiro filho em maio de 2020, de nome X Æ A-Xii, e em dezembro de 2021 nasceu outra menina, Exa Dark Sideræl, por barriga de aluguer. Em setembro foi revelado que o casal teve um terceiro filho em comum, um rapaz, de nome Techno Mechanicus.

Leia Também: Grimes "indignada" ao saber pela imprensa que Musk teve gémeos com Shivon