Grimes não ficou nada feliz por ter descoberto o nascimento dos gémeos de Elon Musk com a executiva da Neuralink, Shivon Zilis, ao mesmo tempo que o público.

A cantora ficou “indignada” ao saber sobre as crianças – Strider e Azure – ao mesmo tempo que toda a gente, de acordo com um excerto da próxima biografia do bilionário, da autoria do jornalista Walter Isaacson, informou o Wall Street Journal.

Os filhos de Musk e Zilis nasceram semanas antes de o bilionário e Grimes darem as boas-vindas ao seu segundo filho, gerado através de barriga de aluguer, em dezembro de 2021.

Grimes falou sobre o trabalho de Isaacson numa publicação no X, antigo Twitter, este domingo, dia 10 de setembro, referindo que já tinha falado com Zilis sobre a situação, uma conversa que referiu como algo que "já deveria ter acontecido há muito tempo".

"Eu realmente peço desculpas por ter respondido assim ao Walter. Como podem imaginar, essa foi uma reação muito instintiva a algo que tem sido muito difícil para mim. A comunicação sobre os gémeos não foi muito bem tratada no passado, mas agora entendo perfeitamente o que aconteceu e perdoo totalmente a situação", acrescentou Grimes.

De recordar que foi revelado recentemente, na mesma biografia, que Grimes e Elon Musk tiveram um terceiro filho, Techno Mechanicus.