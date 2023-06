O conhecido jornalista brasileiro Leo Dias voltou a Portugal, depois de ter entrevistado, em janeiro passado, o surfista Pedro Scooby, a propósito do processo que tem em tribunal contra a ex-companheira Luana Piovani.

Desta vez, Leo Dias foi recebido por Gretchen, que mora há vários anos em Coimbra.

A cantora brasileira falou sobre as críticas de que é alvo com regularidade, sobre os boatos relacionados com a homossexualidade do marido e, ainda, sobre como gostaria que fosse o seu velório.

Veja aqui a entrevista completa.

