Jessie J impressionou tudo e todos ao atuar a 28 de fevereiro no O2 Shepherd's Bush Empire, em Londres. Além da sua performance, sempre brilhante, a cantora deu que falar pelo look escolhido para a ocasião.

Gravidíssima, Jessie J apostou num look totalmente transparente. A peça chave do visual, um macacão comprido, foi combinado com lingerie preta e um casaco igualmente transparente.

Jessie J, de 34 anos, aguarda a chegada do primeiro filho, um menino. O bebé surge depois de em 2021 ter sofrido um aborto espontâneo.