Rihanna prendeu todas as atenções ao surguir no domingo na noite de Nova Iorque. A cantora foi fotografada ao lado do namorado, A$AP Rocky, com um look vermelho total.

Rihanna combinou um macacão de tecido transparente, gola alta e manga comprida, com uma saia justa colocada em cima da peça principal. O look coladinho ao corpo realçou o quanto está grande a sua barriguinha de grávida.

O visual ficou completo com um colar de diamantes, carteira Gucci e sandálias Yves Saint Laurent.

Rihanna e A$AP Rocky, recorde-se, aguardam a chegada do segundo filho em comum. O casal já é pai de um menino, de 11 meses.

