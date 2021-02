Andreia Rodrigues esteve esta quarta-feira, dia 24, à conversa com João Baião e Diana Chaves para falar sobre a sua segunda gravidez e como tem tudo corrido nesta importante fase da sua vida.

Inicialmente, a apresentadora relembrou que a menina ir-se-á chamar Inês, confessando que ela e o companheiro, Daniel Oliveira, estiveram em dúvida com Clara.

"Gosto de nomes portugueses, antigos, curtos e doces ao mesmo tempo. Acho que Alice e Inês têm ali uma força", sublinhou.

Tendo em conta esta fase de confinamento, Andreia também confessou: "Estou farta de estar em casa. Há dias mais difíceis de gerir, tenho saudades dos meus amigos, de poder passear, de viver a gravidez com uma liberdade diferente da que temos tido, mas grata por termos saúde".

Questionada sobre a data prevista para o nascimento de Inês, Andreia respondeu: "Diria que em março a Inês vem conhecer o mundo".

"O parto não é uma coisa que me crie ansiedade ou nervosismo. Já me avisaram que o segundo é muito mais rápido. Não me causa ansiedade porque é um momento tão bonito, tão puro. Acho que é só seguirmos um bocadinho o instinto, porque temos tudo o que precisamos em nós", frisou ainda.

Já quanto a Alice, que irá ser irmã mais velha, a comunicadora partilhou: "A Alice está nervosa e começa aqui a denunciar alguma carência, a querer deitar-se na cama da mana. Está sempre a perguntar quando é que vem cá para fora. Diz que vai ajudar e ser a mana mais velha. Noto que está muito mais agarrada a mim, mas acho que faz parte".

