"Chegámos às 26 semanas de gestação com direito a presente": foi desta forma que Joana Teles começou por descrever um vídeo que partilhou na sua página de Instagram, relativamente a uma ecografia muito especial que fez e na qual pôde ver o rosto do filho ainda na barriga.

"Cá por casa, já começaram as apostas sobre com quem será parecido, que cor de olhos terá ou com que temperamento nos brindará - esta última parte é particularmente relevante", afirmou, em tom de brincadeira.

Entretanto, num momento de maior seriedade, a apresentadora da RTP revelou-se solidária para com todas as mães que passaram por perdas gestacionais.

"Fico sempre emocionada com estes momentos. É uma benção tão grande e um milagre tão bonito que só dá para agradecer ao céu. Infinitamente… Porque nem sempre as coisas correm bem. Há perdas e lutos irremediáveis no caminho da construção de uma família. E por cada mãe que por isto passa, a minha vontade é de as abraçar bem forte, até lhes sentir o coração", realça.

"Por isso é que quando tudo corre bem, é um milagre a acontecer que merece ser vivido e celebrado. A cada segundo, minuto, hora, dia e semana. Até nascer. Que assim seja", completa.

Veja o vídeo na galeria.

Note-se que a comunicadora e Pedro Costa Lopes, seu marido, são pais de Maria Inês, de 11 anos e Afonso Maria, de sete. Para além disso, Joana tem um filho mais velho, fruto de um anterior relacionamento.