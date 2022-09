Kelly Osbourne, de 37 anos, confessou em declarações à revista People ter sido diagnosticada com diabetes gestacional.

A cantora, que aguarda a chegada do primeiro filho, fruto da relação com Sid Wilson, explica só ter recebido o diagnóstico no terceiro trimestre de gravidez.

Até ao veredito médico, a artista cedia muitas vezes ao desejo de comer coisas doces mas logo depois passou a adotar novos hábitos alimentares.

Chegou a perder 4,5 quilos, apesar de ter sentido que o fim do açúcar na sua alimentação foi "um choque para o organismo". Ainda assim, as mudanças são visíveis e para melhor. Kelly Osbourne assegura que até a sua pele ficou mais iluminada.

"Tive acne na gravidez. Cortei o açúcar e desapareceu completamente", afiançou, explicando que também o inchaço associado a esta fase melhorou.

"Não tive que usar meias de compressão uma única vez desde que cortei o açúcar, o que é irreal para a gravidez", referiu, reforçando ainda que passou a ter "mais energia" e a "dormir melhor".

