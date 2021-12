Jéssica Antunes partilhou com os seus seguidores do Instagram o resultado da sessão fotográfica que protagonizou recentemente e na qual posou completamente nua.

A antiga concorrente do 'Big Brother' exibe nas imagens, que receberam os mais rasgados elogios, a sua barriguinha de grávida.

"Este é o capítulo mais bonito e feliz de toda a minha vida. Entramos agora no último mês deste estado de graça, o que significa que daqui a um mês (mais coisa, menos coisa) terei o meu Isaac nos braços", confessa a namorada de Rui Figueiredo, que conheceu no reality show da TVI.

"Estar grávida tem sido para mim a maior bênção, ainda que nem tudo seja sempre um mar de rosas, como a existência de dores, hipersensibilidade, azia, limitação de movimentos, cansaço, perda de paciência, sono, fome, modificação do corpo, preocupações acrescidas e tantas outras coisas que fazem parte. Estes meses passaram literalmente a voar e não me privei de fazer absolutamente nada, o que me faz crer que existe em nós um super poder que tende a aparecer instintivamente, que nos traz o dobro da energia e da força que temos", realça a futura mamã, que não tem dúvidas de que esta é "o maior desafio" da sua vida.

"Vamos ser postos à prova por um ser pequenino que precisará de nós para sempre, e nós dele. É realmente incrível e inexplicável o amor que sentimos por alguém que ainda nem sequer tocámos, que vimos numa imagem distorcida mas que ainda não sabemos quais as feições que terá, que sentimos a presença com pequenos pontapés, os pontapés mais desejados e amorosos. Ficaria grávida para sempre. Juro. E já consigo sentir as saudades que me avisaram que ia ter desta fase…", termina.

Leia Também: Sara Matos mostra um pouco mais do rosto do filho em novo vídeo