Na reta final da sua segunda gravidez, eis que Diana Bouça-Nova está de "repouso", conforme a própria jornalista da RTP o confirmou através das stories da sua conta de Instagram.

"Não sei muito bem como gerir estar parada, mas assim terá que ser! Aceitam-se sugestões de filmes, séries, livros, jogos, sites ou perfis de ig... olhem, estejam à vontade que a pessoa tem que se ocupar dentro do que pode", pediu.

Publicação feita pela jornalista da RTP no Instagram© Instagram - Diana Bouça-Nova

Entretanto, aproveitou para fazer um esclarecimento: "Estou em casa. A criança não vai nascer agora, deixem lá a lua em paz. Só preciso de ficar 'paradex'!".

A jornalista nota que o bebé ainda não nasceu...© Instagram - Diana Bouça-Nova

Por fim, agradeceu a atenção dos seguidores: "Tanto mimo e mensagens boas! Vocês são um amor. São mesmo! Obrigada! Sei que estão a torcer pelo melhor!".

Diana Bouça-Nova a agradecer pelo carinho recebido© Instagram - Diana Bouça-Nova

Note-se que Diana Bouça-Nova já é mãe do pequeno Francisco, de quatro anos, fruto do seu casamento com Francisco Coelho Lima. O bebé que ainda está por nascer chamar-se-á Frederico.

