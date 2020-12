Helena Coelho tirou esta quarta-feira um tempinho do seu dia para responder a algumas questões colocadas pelos seus seguidores do Instagram. E como seria de esperar, foi a gravidez da digital influencer o assunto que dominou a sua interação com os fãs.

"Sinto-me bem. Acho que cheguei aquela parte em que estou saudável, estou tranquila. Ainda não estou super grávida e então ainda não me pesa, não estou limitada", diz o novo rosto da TVI, atualizando assim os seus fãs sobre a fase da gravidez em que se encontra.

Grávida de seis meses, Helena está agora bastante melhor dos enjoos que marcaram o início da sua gestação.

Então e a barriguinha, como está? Respondendo a esta questão, a futura mamã, que optou por não saber o sexo do bebé até ao parto, levantou a camisola e em vídeo mostrou tudo aos seguidores.

Veja o vídeo na galeria.

