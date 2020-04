Claire Holt, a atriz de 'Diários do Vampiro', prepara-se para ser mãe pela segunda vez e já sabe o sexo do bebé. Informação que acaba de partilhar com os fãs, através da sua página do Instagram.

Na rede social, Claire publicou um vídeo onde surge na companhia do marido, Andrew Joblon, e do filho de ambos, James Holt Joblon. De repente, a atriz rebenta um balão que estava cheio de papel cor de rosa.

E foi desta forma que os fãs ficaram a saber que o casal prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina.

Veja o momento na publicação abaixo:

De referir que o primeiro filho do casal nasceu em março de 2019.

