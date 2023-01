Carla Baía está grávida pela terceira vez aos 51 anos. Já numa fase avançada da gravidez, a relações públicas decidiu posar completamente nua e partilhou as fotografias nas redes sociais.

"Grata", escreveu Carla na legenda imagem que motivou vários elogios dos seguidores.

"Maravilhosa", "nossa senhora" e "uma verdadeira benção" são alguns exemplos das mensagens deixadas.

Importa lembrar que Noah, o bebé de que Carla Baía está à espera, é fruto do casamento da ex-concorrente do 'Big Brother VIP' com Rahim Samcher.

Leia Também: Grávida aos 51 anos, Carla Baía mostra barriguinha em nova foto