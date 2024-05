Ana Hickmann quebrou o silêncio sobre os rumores de uma gravidez, surgidos depois do início da relação com Edu Guedes.

Alguns fãs da modelo têm vindo a destacar algumas mudanças no seu corpo, mas Ana nega estar à espera de mais um filho.

"Aconteceu tanta coisa nos últimos meses... Acabei por ganhar uns quilinhos a mais. Ainda assim, estou bem e focada no meu trabalho, em resolver a minha e tranquila em relação ao meu corpo", vincou ainda, citada pela revista Quem.

No entanto, Ana Hickmann não esconde a possibilidade de voltar a engravidar, embora queira viver um pouco a vida antes de pensar nisso.

Vale recordar que Ana se divorciou de Alexandre Correa, que acusou de violência doméstica.

