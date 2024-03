Manuel Luís Goucha sempre se revelou exímio no que diz respeito aos visuais que escolhe para trabalhar em televisão. Todos os dias, o apresentador da TVI encanta os telespectadores com os seus coordenados coloridos e cheios de vida, que primam pela elegância.

Dentro destas escolhas, há um acessório em particular que se destaca: as gravatas.

No caso do comunicador é possível concluir que este é dono de uma coleção invejável com exemplares para todos os gostos.

Tendo isto em conta, destacamos 20 gravatas usadas por Manuel Luís Goucha nos últimos meses na presente galeria.

Partilhe connosco a sua preferida!