A idade não parece ter qualquer importância quando falamos nos Grammy Awards. Diversos artistas contam com o prestigiado prémio no 'currículo', com algumas estrelas a poderem dizer que receberam o galardão quando eram extremamente novas e, claro, outras a poderem afirmar que o receberam já numa fase mais madura.

A poucas horas de começar a a 62.ª edição do evento, clique na galeria e fique a saber quais foram os artistas mais velhos e mais novos que já receberam pelo menos um Grammy.

