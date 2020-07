Graciano Dias não esconde o momento de felicidade que vive e, apesar de não ser dos atores que passam mais horas nas redes sociais, tem aproveitado algum do (pouco) tempo livre para partilhar com os seguidores as emoções que tem vindo a sentir. "És tudo o que me disseram que ia sentir, o que sempre sonhei e muito mais. Sou um pai muito, mas muito, babado, sim", confidencia o artista de 39 anos, natural das Caldas da Rainha, na dedicatória que escreveu para o filho, Gabriel Dias, nascido a 30 de junho.

"Fazes sentir-me leve e a voar constantemente. Fazes sentir-me mais vivo", confessa. "Fazes sentir-me mais livre do que era. A tua meiguice fortalece-me ainda mais", garante. "Bem-vindo ao mundo, meu querido filho. Não é um mundo perfeito mas eu e a tua mãe faremos tudo para te transmitir o que de bom existe nele. Espera-te, também, uma família muito grande que, a seu tempo, irás conhecer e que te amarão como só se ama nos sonhos", acredita o ator, que integra o elenco da nova telenovela da TVI.

Após duas semanas de licença de paternidade, Graciano Dias retomou hoje as gravações de "Amar demais". "A produção foi fantástica. Deu-me um tempo para recebermos o nosso Gabriel e para eu apoiar a Deolinda [Codinha, consultora imobiliária]", afirmou o artista em declarações à revista TV Guia. "É ainda mais maravilhoso ser pai do que as pessoas me disseram. Não tenho palavras de emoção. Ainda são poucas horas como pai mas já percebi que o amor é incondicional, mesmo", garantiu ainda à publicação.