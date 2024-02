Manuel Luís Goucha acompanhou atentamente as últimas edições do 'Big Brother' não tendo medo de partilhar publicamente os seus concorrentes preferidos. Na verdade, o apresentador é de tal forma fã que faz questão de votar para que o seu participante de eleição vença. Foi isto que aconteceu, por exemplo, com Kasha e Márcia.

"Votei no Kasha, fiz 200 chamadas", disse no programa 'Dois às 10' de hoje, à conversa com Jorge Guerreiro, que também participou nesta edição.

"Sabes que há dias o Rui disse-me assim: 'Porque é que temos uma fatura tão elevada de dinheiro em relação às chamadas da NOS?'", conta ainda, entre gargalhadas.

"Eu disse: 'não sei. Possivelmente estive em Londres e foi o roaming'", sublinha,

"Sabes o que é que ele fez? Pediu a fatura detalhada e está lá 760, 760... que foi para a Márcia", completa.

Veja o momento.

