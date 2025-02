Manuel Luís Goucha voltou a fazer das suas... Esta terça-feira, dia 5, Cláudio Ramos foi surpreendido quando abriu o frigorífico do cenário do programa 'Dois às 10'. Lá dentro estava um prato com a cabeça de um leitão e uma mensagem dirigida a ele e a Cristina Ferreira.

"Ah, é o outro!", disse Cristina, não contendo as gargalhadas.

"Mas isto tem alguma graça? Eu nem sequer gosto de leitão", acrescentou Cláudio.

Entretanto foi transmitido um vídeo no qual Goucha aprontava a partida.

Veja o momento completo aqui.

Leia Também: Novo lançamento de Cristina promete: "Está a aquecer-me a língua..."