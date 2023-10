Manuel Luís Goucha fez uma partilha tardia esta quarta-feira, dia 25 de outubro, na qual se mostrou a ver o programa 'Primeira Pessoa', da RTP, conduzido por Fátima Campos Ferreira.

O apresentador confessou estar à espera de ver 'Cá Por Casa', de Herman José, quando se cruzou com a emissão especial do formato da conceituada jornalista.

"À espera do 'Cá por Casa' (não resisto ao humor da troupe do Herman) deixei-me uma vez mais deliciar com o 'Primeira Pessoa' hoje a celebrar três anos de imperdíveis conversas. A luz que salva é a das ideias, do pensamento, da Arte... Parabéns, Fátima", começou por escrever Goucha.

De seguida, o comunicador falou sobre o livro que está atualmente a ler. "Entrarei madrugada dentro embrenhando-me nas páginas finais do último livro do Rodrigo Guedes de Carvalho 'As cinco mães de Serafim'. Um país que lê será um país menos preconceituoso", concluiu.

