Esta segunda-feira, 27 de março, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Fátima Campos Ferreira no seu programa da tarde na TVI. A conhecida jornalista lembrou o marido, José Manuel Rocha, que morreu no passado dia 12 de fevereiro.

"O Manuel Rocha é das pessoas que eu mais amo, como tu sabes, porque se eu sou o homem que sou e estou aqui devo a ele também. A ele e ao José Eduardo Moniz. Sou grato a eles o resto da vida", sublinha o comunicador.

"O Manuel Rocha e o José Eduardo são os homens da minha vida que fazem com que eu esteja hoje aqui à tua frente", faz ainda saber.

Veja o momento.

