Esta quinta-feira, 21 de outubro, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa Letícia, a mais recente expulsa do reality show 'Big Brother'. A concorrente destacou-se pela enorme ligação que tem com a avó, Rosa, que acabou também por conquistar o coração do apresentador.

"Cresci com a minha avó. A minha avó criou-me. Foi ela que me comprou um carro, quando estava a viver fora por causa da universidade, era ela que me ia encher o frigorífico e limpar para estar descansada", descreve, notando que sempre foi alvo de muitos gestos de carinho.

"A minha avó é a pessoa mais especial da minha vida. Já passou por muito e hoje em dia encara a vida com uns olhos positivos, gosta mesmo de viver. Nem sequer consegue pensar na morte. Vem connosco para todo o lado. (...) Veio a todos os castings comigo", relembra.

Entretanto, Manuel afirmou que recebeu um presente da avó Rosa, nomeadamente três toalhas de chá bordadas em croché já com motivos natalícios. "Vou levá-las para o monte", assegurou, referindo-se à sua propriedade em Monforte, no Alentejo.

