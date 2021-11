Manuel Luís Goucha mudou a vida de Sérgio e Patrícia quando no dia 4 de janeiro de 2021 assistia em casa à estreia do programa 'Dois às 10'. O apresentador, que era até então o anfitrião das manhãs, não conseguiu ficar indiferente à história deste casal e ligou em direto para lhes oferecer uma preciosa ajuda.

Sérgio e Patrícia tinham perdido, na noite de Natal, a casa dos seus sonhos devido a um incêndio. Para a reconstrução da moradia eram necessários 35 mil euros, quantia que Goucha se disponibilizou a oferecer.

A história com final feliz deste casal foi recordada esta segunda-feira nas redes sociais do agora apresentador das tardes da TVI.

"Foi a 4 de Janeiro, está quase a fazer um ano. No primeiro programa 'Dois às Dez' ficámos a conhecer o drama desta família. Haviam perdido a casa com que sempre sonharam, na noite de Natal, devido a um incêndio. A casa está a ser reconstruída. No próximo ano a Patrícia e o Sérgio terão de novo a sua casa, mas não imaginam a felicidade que sinto por os ver já com um brilho no olhar", realça Manuel Luís Goucha ao partilhar publicamente um vídeo enviado pelo casal.

"Passados 10 meses estamos a dar início à tua maravilhosa prenda de Natal. Queremos dizer-te que pensamos em ti muitas vezes, além de vermos o teu programa, claro. Estamos eternamente gratos, já sabes disso. Estamos a fazer o que nos mandaste, estamos a ser felizes, todos os dias, e esperamos em breve poder dar-te aquele abracinho que faltou", afirmam Sérgio e Patrícia no vídeo onde mostram a obra a decorrer e onde deixam clara a vontade de terem Goucha na nova casa.

