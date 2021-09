Manuel Luís Goucha revelou-se grato e de coração cheio perante as oportunidades que a sua profissão lhe traz. Destacando a sua mais recente aventura com Cristina Ferreira com o formato 'Cristina ao volante, Goucha sem travão', este afirmou: "Que vida extraordinária esta, que quis para mim, que me permite aprender, partilhar, escutar e até palhaçar".

Termina hoje e não acaba da melhor maneira! Obrigado à equipa que connosco embarcou (CORAL). Obrigado a quantos se divertiram, que televisão também é isso, mero entretenimento", adianta.

"Aos outros, os que vivem cativos em sentimentos abrasivos de sombras e mesquinhez a melhor resposta é dada pela sabedoria popular: 'os cães ladram e a (auto)caravana passa'. E é que passa mesmo depois das 18.00", completa.

