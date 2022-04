Daniel Kenedy, ex-participante do 'Big Brother Famosos', foi convidado no programa de Manuel Luís Goucha esta quinta-feira para recordar a sua passagem pela casa mais vigiada do país. Mas a conversa focou-se, também, em alguns aspetos mais privados da vida do antigo jogador.

Neste sentido, o apresentador arriscou-se em abordar um tema sensível: a ausência de relação de Kenedy com a filha, Eva.

"A Marie em algum momento lembrou-o da filha com a qual não tem relação, a Eva? Não pela postura, não pela exuberância, mas há uma filha na sua vida com a qual não tem relação", questionou.

"Lembrou tanto a Eva como o Alexandre [filhos de Kenedy], que estão perto da idade da Marie. [...] É ótimo sermos pais, podermos acompanhar os nossos filhos. É isso que quero", respondeu.

Sem querer aprofundar o tema, o antigo craque admitiu que a situação o entristece, mas guarda a esperança de um dia poder recuperar a relação perdida com a filha.

