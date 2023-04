Manuel Luís Goucha foi até às redes sociais este sábado, dia 22 de abril, logo pela manhã, para desejar um bom fim de semana aos seguidores.

O apresentador mostrou-se com um look bem descontraído, composto por uma camisa florida, um colete e calças de ganga, fazendo-se acompanhar do marido, Rui Oliveira.

Em poucos minutos, a publicação já contava com milhares de 'gostos' e centenas de comentários.

Veja abaixo.

