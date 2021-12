Todas as sextas-feiras, Manuel Luís Goucha recebe no programa que apresenta na TVI o companheiro, Rui Oliveira, para partilhar com o público lá de casa mais uma das suas receitas.

No entanto coloca-se a questão: o que acontece com a comida que é preparada em televisão?

Bem, a resposta foi dada pelo apresentador através de um vídeo que este partilhou na sua conta de Instagram.

"Nada se perde depois do programa. Amanhã serei eu a fazer o almoço. Bom fim-de-semana", afirmou o comunicador.

Veja o vídeo:

