"Já em Londres", anunciou Manuel Luís Goucha através da sua conta oficial de Instagram. O comunicador viajou esta sexta-feira, 5 de maio, para amanhã acompanhar de perto as cerimónias da coroação do rei Carlos III.

"Amanhã Júlio Magalhães e eu acompanharemos a coroação de Carlos III. Das 10h00 às 13h00 horas na TVI", lembrou o comunicador.

Para já, Goucha teve oportunidade de assistir ao preparativos para a grande festa e ver as ruas de Londres enfeitadas para a ocasião.

Eis o vídeo abaixo que nos mostra as primeiras imagens do apresentador no Reino Unido.

Leia Também: Vídeo. A música que tem feito Goucha dançar nos corredores da TVI