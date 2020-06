Marcelo Rebelo de Sousa foi uma das personalidades públicas que esta terça-feira marcaram presença no Hipódromo de Cascais para uma última homenagem a Pedro Lima, ator que no sábado foi encontrado sem vida na praia do Abano.

Perante a presença do Presidente da República nas cerimónias fúnebres do ator, foram muitos os que utilizaram as redes sociais para dar conta das mais variadas críticas. Alguns seguidores, por exemplo, defendem que Marcelo não deveria ter estado presente nesta cerimónia uma vez que também não o fez em relação ao funeral do primeiro médico português a morrer de Covid-19.

Indignado com os comentários negativos, Manuel Luís Goucha comentou o tema na Crónica Social do programa 'Você na TV', da TVI, desta quarta-feira. "O Marcelo foi ao funeral porque era amigo do Pedro Lima... e porque ele vai onde quer", defende o apresentador.

Também Manuel Luís Goucha acabou por ser criticado nas suas redes sociais por ter usado esta segunda-feira, dia 22, na emissão especial do programa 'Você na TV' feita em homenagem a Pedro Lima um fato de cor verde. Algo que o apresentador fez igualmente questão de esclarecer: "Eu usei o fato colorido de propósito", garante, explicando que quis com a cor homenagear o ator.

"Das figuras públicas que morreram recentemente foi a que mais me custou", voltou a reforçar, por fim.

Leia Também: As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa no funeral de Pedro Lima