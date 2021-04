Manuel Luís Goucha partilhou esta terça-feira, dia 20 de abril, com os seus seguidores das redes sociais, uma fotografia do marido que o deixou absolutamente encantado. Na imagem em questão, Rui Oliveira surge entre cavalos, animais pelos quais tem um enorme fascínio.

"Hoje resolvi começar o dia publicando esta foto. É do dia de ontem, bem cedo, foi tirada por mim e com o telemóvel, mas tão cheia é de ternura, que só eu sei como o Rui vibra com cavalos, que achei que seria um desperdício não a partilhar", revelou o comunicador na legenda da publicação.

Ora veja!

