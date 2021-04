Manuel Luís Goucha viveu esta segunda-feira, dia 19, um momento único ao conhecer a história de Gabriela, uma doente de Parkinson Atípico, no seu programa 'Goucha', das tardes da TVI.

O apresentador confessou que, antes do direto, esteve a gravar um outro projeto no Alentejo e que não começou a semana com de energias renovadas.

"Hoje não me sentia com forças para fazer o programa", afirmou já na fase final da conversa com a convidada.

Sem ficar por aqui, quis ainda deixar um agradecimento a Gabriela pelo testemunho que deu e que o deixou particularmente inspirado. "A senhora valeu a pena neste dia em que eu não estava a 100%. Agora sinto-me a 120%".

E o apresentador não foi o único a comover-se com o testemunho de Gabriela. Cláudio Ramos entrou em contacto com o programa e surpreendeu a convidada ao afirmar que se responsabiliza por oferecer a cadeira de rodas elétrica que esta necessita para melhorar a sua qualidade de vida.

Leia Também: Novo programa de Goucha não é na TVI? Esta poderá ser a resposta ao rumor