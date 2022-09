António Zambujo foi um dos convidados do programa 'Goucha' desta quinta-feira, dia 1 de setembro. Encantado com a tarde de conversa, o apresentador partilhou uma bonita publicação sobre este momento.

"Quando canta, as palavras através da sua voz acomodam-se no meu coração" - foi um dos muitos comentários que li na sequência da conversa que hoje tivemos. Daquelas que não apetece sentir-lhe o fim. António é chão, cante, planície, boémia, tertúlia, afecto... E memória. Por isso também lhe peço que me cante 'Amapola', pouquinho que seja, para regressar ao rapazelho que fui. Generoso pegou na guitarra e acendeu a tarde num canto suave e doce. Lindíssimo Zambujo", pode ler-se.

