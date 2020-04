Manuel Luís Goucha passou o fim de semana a partilhar com os seus seguidores as receitas com as quais se deliciou. Na sua conta oficial de Instagram publicou vídeos onde o apresentador cozinha e outros onde se mostra já a provar as suas refeições, imagens que mereceram destaque entre os fãs e até comentário por parte de Cristina Ferreira.

"Tu és muito chique", brincou a apresentadora da SIC nos comentário de um vídeo onde Goucha ensinava a "perfumar" o molho da massa com manjericão, coentros ou salva. À provocação da amiga, Goucha respondeu com três emojis em forma de coração.

Seguiu-se a receita de peito no forno com salada de verdes, publicação que voltou a despertar o lado mais divertido de Cristina: "Estou a chegar", brincou a estrela das manhãs.

Ver esta publicação no

Instagram Perfume o molho a seu gosto com manjericão, coentros ou salva. Uma publicação partilhada por Manuel Luis Goucha (@mlgoucha) a 17 de Abr, 2020 às 12:37 PDT

Tendo em conta a atividade de ambos nas rede sociais, podemos dizer que o fim de semana veio mostrar que a amizade entre os dois apresentadores está longe de acabar.

