Manuel Luís Goucha aproveita o tempo livre dos seus fins de semana para partilhar com os seguidores do Instagram algumas das suas receitas. Ora, na manhã deste sábado, 18 de setembro, o apresentador ensinou a fazer panquecas de iogurte, as mesmas que preparou na sua aventura de autocaravana com Cristina Ferreira.

"Lembram-se daquela aventura que a Cristina e eu fizemos da autocaravana? Eu fiz umas panquecas de iogurte. Pediram-me a receita e voltei a fazer para o pequeno-almoço", introduz no vídeo.

Eis então a receita:

1 iogurte natural

2 gemas

A mesma quantidade do iogurte em farinha

2 claras em castelo

Misturar o iogurte, as gemas e a farinha. Acrescentar as claras e envolver tudo de modo a obter um creme fofo. Aquecer uma frigideira antiaderente com um pouco de óleo e deitar uma colher da mistura. Quando estiver a descolar basta virar a panqueca. No final pode acrescentar crème fraîche e mirtilos.

