Manuel Luís Goucha revelou-se encantado com o novo espetáculo de Felipe La Féria - 'Laura' - em cena no Politeama, que "celebra Laura Alves" e que é protagonizado pela "gigante Sissi Martins", conforme destacou.

"Não conheci pessoalmente Laura Alves mas volta e meia levava as suas peças a Coimbra, ao Avenida. Sempre que o fazia passava pelo Salão Azul, o cabeleireiro da burguesia da cidade, onde a minha mãe trabalhou décadas como manicura", recorda numa partilha que fez com os seguidores na sua página de Instagram.

"Um dia a minha mãe disse-lhe que o filho mais velho, então com 9 anos, gostava muito de teatro e que não o perdia sempre que dava na RTP (havia teatro todas as semanas). Mais, que queria ser ator. Laura avisou-a: 'aí Maria de Lurdes se o bicho do teatro já o tomou não sai mais. Ele vai ser ator!'", relata.

"Fiz teatro profissional por 10 anos, insuficientes para que saísse da mediania, mas o Teatro deu-me um outro olhar sobre a Vida e ferramentas para a função que cumpro. A Arte faz-me melhor e mais exigente comigo próprio. Por isso sou grato a quantos artesãos do efêmero, morrem no palco a cada sessão para renascerem na seguinte. Daqui a hora e meia o pano volta a subir no Politeama. Vivam os Atores. Vivam os Artistas!", completa Goucha.

Leia Também: A foto do jantar que reuniu Palmeirim, Goucha e Joana Marques