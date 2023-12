Manuel Luís Goucha, igual a si mesmo. Assim podemos ver o apresentador no mais recente vídeo partilhado pelo próprio nas redes sociais.

Goucha, que a partir das 17h conduz, ao lado de Cristina Ferreira, a emissão de 'Há Festa no Hospital', a partir do Hospital Dona Estefânia, mostrou-se a cantar com ânimo o tema 'Bem Bom', das Doce.

"Se me der alguma coisa, estou no lugar certo", atirou o comunicador, em tom de brincadeira.

Confira na galeria o divertido vídeo.