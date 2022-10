Manuel Luís Goucha recebeu hoje no seu programa da TVI Nazaré Cunha, jovem que nasceu com albinismo. Falando precisamente desta condição, o apresentador lamentou a crença que existe em determinados lugares de África relativamente a pessoas diagnosticadas com esta doença.

"Em África e nomeadamente na África onde se fala português, estamos a falar de pessoas que têm medo em viver. Porquê? Porque podem ser massacradas", informa Goucha.

"A ignorância quando se junta com a crença dá péssimos resultados. Estamos a falar de pessoas que para o entender de alguns africanos, nomeadamente até de Moçambique, acreditam que um albino tem pacto com o diabo, mas que por outro lado tem poderes mágicos. Muitas vezes são sacrificados para se conseguirem alguns órgãos que podem ter algum efeito mágico", completa.

Veja o momento.

Leia Também: Goucha critica ato de vandalismo contra quadro de Van Gogh