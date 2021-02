Com a novela 'Única Mulher' a ser transmitida de novo na TVI, Lourenço Ortigão recorreu à sua página de Instagram para recordar este projeto especial.

"A propósito da reposição da 'Única Mulher', que me tem enchido a caixa de mensagens pelas pessoas que estão a acompanhar, fiz uma retrospectiva do sucesso que teve esta telenovela e onde nos fez chegar. 75 países, dobrada em Inglês, Francês e Espanhol, 560 episódios e 3 temporadas", começou por escrever na legenda das imagens captadas na Costa do Marfim.

"Aqui estamos nós a representar o resto do elenco, técnicos e produção e estupefactos com a forma como nos receberam e a loucura das pessoas em ter-nos ali, sem falarmos sequer a mesma língua", lembrou.

"São 12 anos de trabalho, tenho tendência a olhar para o presente e para o futuro mas gosto de saber que foi o passado que me fez chegar até aqui com respeito e orgulho por todos os passos que dei", disse ainda. Veja a publicação na íntegra:

