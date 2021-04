É já este sábado, dia 1 de maio, que estreia a nova edição do programa 'Cabelo Pantene' que será apresentada por Luís Borges, já experiente nestas andanças, e Sofia Ribeiro, que se estreia enquanto anfitriã.

Estivemos à conversa com a divertida dupla durante uma conferência de jornalistas, onde ambos se revelaram ansiosos e nervosos com a chegada do primeiro episódio.

"Estou nervoso, como é óbvio. Acho que é um programa diferente, não é só um concurso de cabelos e beleza. Há convidados que vão inspirar as pessoas lá em casa. O nervoso vem da parte do 'será que as pessoas vão gostar?'", começou por partilhar o antigo modelo, notando que este ano o programa terá uma vertente "inspiracional" para o público.

Por seu turno, Sofia Ribeiro notou: "Acho que nos apoiamos um ao outro, somos divertidos, irónicos e estamos sempre a provocar-nos. Gostei muito desta energia e desta coisa de eu ser o anjinho e ele o diabinho".

"O mais difícil não foi de todo lidar com o Luís Borges, compensamo-nos um ao outro", acrescentou, revelando que a parte mais difícil deste desafio foi dizer adeus aos candidatos ao longo da competição.

No caso de Luís, o desafio foi outro, conforme explicou: "Para mim foi encontrar o balanço com a pessoa que estou a apresentar, porque em três edições foram pessoas diferentes. Acho que tem de haver boa energia com a dupla, mas penso que correu super bem".

"Foi a minha primeira experiência, fui muito feliz a fazer isto e estava fora da minha zona de conforto. Ali sou eu a encontrar uma forma de chegar às pessoas e de comunicar. Senti-me muito feliz, mas tive a sorte de calhar no programa certo com a energia boa. Fiquei com vontade de experienciar mais", sublinhou a atriz.

Sofia disse-nos ainda que antes do projeto falou com Cristina Ferreira de maneira a pedir conselhos, recordando que a apresentadora lhe garantiu que iria correr tudo bem e que acreditava no seu potencial.

O "bichinho da apresentação", fez saber, ficou e este é um caminho no qual quer investir aos poucos e com uma "rede de segurança" que permita que falhe mas que vá evoluindo.

Por fim, Luís Borges destacou a sua evolução ao longo das três edições, confessando com especial sinceridade: "No primeiro programa da primeira edição acho que fui uma nódoa, sou sincero. No segundo, já gostei mais de me ver, mas não fui o Luís Borges a que as pessoas estavam habituadas".

E que Luís Borges iremos ver agora ao lado de Sofia Ribeiro? A resposta será dada na estreia!

Leia Também: TVI. Revelado o teaser do programa que une Sofia Ribeiro e Luís Borges