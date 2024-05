O PSG celebrou ontem, dia 12 de maio, a vitória do campeonato nacional da presente temporada, com a festa a acontecer no Parque dos Príncipes, na presença de milhares de adeptos do clube e de pessoas próximas dos jogadores.

Nesse sentido, também Margarida Amaral Domingues esteve no recinto e foi aí que celebrou com Gonçalo, a sua 'cara-metade'.

Os dois posaram mesmo para as câmaras com o troféu e Margarida não escondeu o orgulho sentido.

Veja na galeria as fotografias em causa.

