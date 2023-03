O comentador do 'Dois às 10' notou que a socialite adoraria ver o rosto do filho do artista.

Conforme já tinha referido anteriormente durante os comentários que faz no programa 'Dois às 10', na TVI, Cinha Jardim não concorda com a decisão que David Carreira e Carolina Carvalho tomaram em não mostrar o rosto do filho bebé, o pequeno Lucas. Esta quinta-feira, 23 de março, abordando uma vez mais o assunto - tendo em conta que a atriz notou que ela e David queriam proteger a identidade do menino - Cinha revelou-se, uma vez mais, desiludida. Compreendendo o lado defendido pela socialite, Gonçalo Quinaz, outro dos comentadores, afirmou: "Gostaria de ver e acho que não há qualquer problema em mostrarmos. Obviamente que respeito a decisão deles". Posteriormente, deixou uma mensagem ao filho de Tony Carreira: "David, por favor, se me estás a ouvir, liga à Cinha, faz uma videochamada, mas mostra o bebé à Cinha, porque ela não anda bem". Veja o momento. Recorde-se que Lucas nasceu no final de janeiro. Leia Também: O primeiro Dia do Pai de David Carreira após nascimento do filho