Seis anos depois da sua participação n'A Quinta', Gonçalo Quinaz, que integra o leque de concorrentes do 'Big Brother - Duplo Impacto', recordou o reality show onde conheceu Marta Cruz, por quem se veio a apaixonar.

O antigo jogador de futebol referiu que dentro da casa, o ex-casal nunca se envolveu, mas na 'vida real' viveram um romance intenso. Contudo, o facto de terem "vidas diferentes" levou a que o namoro durasse apenas alguns meses.

Sereno com o assunto, Quinaz contou aos colegas do 'Duplo Impacto' que a relação acabou no tempo certo, uma vez que hoje guarda as melhores recordações da filha de Carlos Cruz. Os contactos entre ambos são inclusive uma constante.

Recorde-se que 'A Quinta' foi para o ar em outubro de 2015 e Marta Cruz confirmou o fim do namoro em maio do ano seguinte.

