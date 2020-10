Gonçalo Diniz partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um momento muito ternurento da filha, Vitória, com o avó, o pai do ator. Uma fotografia que chegou com carinhosas palavras.

"Obrigado Pai por tudo que faz por mim, por todas as coisas que me ensinou. Cada vez que vem cá a casa é assim... alegria, gargalhadas, conselhos e boa disposição. Hoje vou ser melhor que ontem. Viva a vida e a FAMÍLIA", escreveu.

Uma partilha que rapidamente captou a atenção de muitos fãs. "Que ternura", "família linda" e "maravilhoso amor" são algumas das reações que se pode ler na caixa de comentários.

