O ex-casal Gloria Pires e Fábio Jr. começou a semana com a celebração de uma data especial. A filha mais velha de ambos completou 41 anos esta segunda-feira, dia 2 de outubro.

A data foi assinalada publicamente por ambos no Instagram.

"Hoje é dia da minha primogénita, com quem aprendi a ser mãe. Parabéns, filha", pode ler-se na publicação de Gloria Pires, onde junta várias imagens de Cleo.

Já Fábio Jr. escreveu: "Filhota! Quando tu ainda 'estavas a vir', eu só imaginava como seria ter-te aqui e como eu disse nesta letra: 'Você veio com a máxima poesia no olhar, veio com tudo, com a sina do brilho do sol, tão linda e tão bem vinda'! Parabéns, filha! Amo-te muito! Tenho muito orgulho de ti! Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre".

De recordar que Gloria Pires e Fábio Jr. estiveram juntos entre 1979 e 1983. A atriz está atualmente casada com Orlando Morais, com quem deu o nó em 1987, ambos são pais de Antónia, Ana Morais e Bento Morais.

Já Fábio Jr. é ainda pai de Fiuk, Tainá e Krízia da relação terminada com Cristina Karthalian, e de Záion, da relação com Mari Alexandre. Atualmente está casado com Fernanda Pascucci.

