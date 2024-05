Glen Powell afirmou que vai deixar Hollywood e voltar à sua terra natal, Austin, no Texas.

O ator, de 35 anos, decidiu deixar Los Angeles após 15 anos, revelando ter seguido o conselho de Matthew McConaughey, que também regressou ao estado em 2020.

O protagonista de 'Anyone But You' disse ao The Hollywood Reporter que o maior benefício de "chegar a este ponto em Hollywood é que agora posso deixar Hollywood".

"É como se eu tivesse adquirido a capacidade de voltar para a minha família. [O Matthew dizia que] 'Hollywood é a 'Matrix'. Tu conectas-te e é tudo um mundo falso. Quando vou para Austin desligo. É tudo real. Aqueles são os meus amigos, aquela é a minha família, as minhas ações são importantes lá'", continuou a contar o ator.

"E ele está certo. Se eu estou aqui, vivo na 'Matrix' o tempo todo, não há separação desses mundos. E para mim, especialmente à medida que os meus pais envelhecem e os meus sobrinhos estão a crescer, quero uma separação desses mundos", afirmou ainda.

