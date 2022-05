Gisele Bündchen falou sobre o início da carreira no documentário 'Top Models: Um Conto de Fadas Brasileiro', que vai estrear no dia 17 de maio no FashionTV, como relata a revista Quem.

Ao falar dos primeiros passos no mundo da moda, lembrou: "Estava em Londres, fiz 42 castings e consegui um desfile, do Alexander McQueen".

A presença na passerelle marcou o início da vida profissional, tendo conseguido protagonizar a capa da Vogue americana. "Não tinha modelos novas na capa, só supermodelos. Eu estar a marcar essa época foi muito importante para a minha carreira. Fui a marca daquele tempo", disse ainda.

