Aos 84 anos, Anthony Hopkins aceitou ser modelo da nova campanha da Loewe, tendo posado com dois looks diferentes da marca de luxo.

Numa das fotos, das lentes de Juergen Teller, o ator posa com uma sweatshirt (no valor de 690 dólares, mais de 600 euros) a combinar com calças pretas e ténis.

Noutra imagem, Anthony Hopkins aparece com uma colorida t-shirt e um casaco comprido, apontando para uma das malas da marca.

