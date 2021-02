Gisele Bündchen recorreu à sua página de Instagram para celebrar publicamente a grande vitória do marido, Tom Brady, que conquistou o sétimo título depois de ter vencido mais uma vez o Super Bowl. Recorde-se que a equipa de futebol americano Buccaneers derrotou os Kansas City Chiefs.

"Parabéns Bucs pela incrível vitória do time na noite passada!!! Muita gente não acreditou que vocês pudessem fazer isso, mas vocês mostraram que, com tempo, dedicação, confiança uns nos outros, e com o trabalho em equipa, tudo é possível", começou por escrever Gisele, esta segunda-feira.

"Parabéns meu amor! Com o passar dos anos, vi-te superar muitas adversidades, físicas e emocionais, e posso dizer, com certeza, que és a pessoa mais dedicada, focada e resiliente que já conheci", destacou de seguida, mostrando desta forma o seu apoio e o orgulho que tem do marido.

"Tem sido um ano desafiador, e observei-te a entrar num novo ambiente, dedicar tempo extra para conhecer e apoiar os seus companheiros de equipa, trabalhar com os seus novos treinadores com respeito, acordar muito cedo todos os dias para lidar com as contusões de jogar futebol sem nunca reclamar. Apenas mantiveste o foco no teu objetivo de chegar lá e ser o melhor líder que poderia ser. Tenho muito orgulho do homem que és e estou muito feliz de ver o sorriso no teu rosto toda vez que vais lá e jogas aquela bola. Agora, estamos muito felizes por te termos em casa por um tempo (bem, pelo menos até a próxima temporada). Mereces tudo! Amo-te", rematou.

Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum, Benjamin, de 11 anos, e Vivian, de oito. Tom é ainda pai de John Edward, de 13 anos, da relação anterior com Bridget Moynahan.

