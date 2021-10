Gisela João e o namorado, Justin Stanton, untaram-se à Roche para este sábado, 30 de outubro, assinalarem o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, lançando uma música em tributo a todas as pessoas que vivem com cancro da mama.

'Voltei' é o nome do tema que irá igualmente prestar homenagem a familiares, cuidadores, profissionais de saúde e em especial à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Gisela João não esconde que fazer uma música capaz de representar a importância deste tempo foi um verdadeiro desafio. "Queria fazer, mas ao mesmo tempo pensei: eu não consigo. A responsabilidade era muito grande. Tinha de escrever uma letra que falasse sobre um processo que é violentíssimo, esta proximidade da morte, esta noção de finitude que temos todos, mas na qual nunca pensamos", explica.

A inspiração surgiu da sua experiência no contacto com pessoas que viveram a doença. "O tempo é muito importante e aquilo que foi ficando mais claro na minha cabeça é que as pessoas que conseguiram sobreviver e vencer este 'mauzão' passaram a valorizar muito mais o seu tempo e foram salvas pelo tempo, a maioria delas. Porque com diagnósticos feitos a tempo conseguiram ter tratamentos mais eficazes e mais tempo para viver", realça.

Quanto ao nome do tema, 'Voltei', Gisela explica: "Sempre que pensava em alguém que superava o cancro, a coisa que mais ressoava na minha cabeça era o voltar. A pessoa para durante o período em que está a fazer os tratamentos, a vida entra em pausa, os abraços ficam em pausa".

"Eu não tive cancro, mas tive uma experiência de quase morte e também me lembrei o que é que eu mais queria: queria abraços, queria ver o mar, queria dançar, o movimento do corpo à vontade. [...] E a música é sobre isso, o voltar à vida", diz, recordando um problema de saúde antigo que a deixou muito debilitada.

Além desta música solidária, a artista, que sobe aos palcos dos Coliseus para dois concertos, nos dias 5 e 13 de novembro, em Lisboa e Porto respetivamente, fará reverter 1€ do valor de cada bilhete vendido a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro.

